Dicembre 19, 2022

Attraverso “Da Chicco a Chicco”, il progetto di recupero e riciclo delle capsule esauste di Nespresso, dal 2011 sono stati donati a Banco Alimentare di Lazio, Lombardia e Piemonte oltre 5mila quintali di riso, equivalenti a 5 milioni di piatti. L’obiettivo di Nespresso entro il 2025 è quello di dare un aiuto concreto a 1 milione di persone in difficoltà”.