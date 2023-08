Agosto 29, 2023

Da oggi in asta 5,5 miliardi di Bot a 6 e 12 mesi. Si tratta di titoli di Stato emessi con scadenza uguali o inferiori all’anno. La loro emissione è necessaria per il fabbisogno dello Stato nel medio e nel lungo periodo. Possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra.