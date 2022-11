Novembre 29, 2022

Luca D’Agnese, direttore policy, valutazione e advisorydi Cassa Depositi e Prestiti spiega la nuova policy del Gruppo verso investimenti sostenibili. L’occasione è stata il Forum Multistakeholder che si è tenuto Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.