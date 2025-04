d’Alba (Federsanità): “Lavorare su regole e parlare ai cittadini”

10 Aprile 2025

“Bisogna lavorare sui sistemi delle regole ma bisogna anche parlare ai cittadini che, con consapevolezza, si rivolgeranno al Sistema sanitario nazionale in modo appropriato. Un doppio binario che deve viaggiare parallelo”. A dirlo Fabrizio d’Alba, presidente Federsanità Anci e direttore generale policlinico Umberto I all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’, al Palazzo dell’Informazione, a Roma per approfondire temi attualissimi come la normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici, il Piano per l’antibiotico resistenza e l’innovazione per la salute.