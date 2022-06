Giugno 13, 2022

Nel corso della kermesse Pipeline and Gas Expo, dedicata alle infrastrutture per il trasporto di ‘gas, oil and water’, che si svolge presso Piacenza Expo, gli espositori hanno avuto la possibilità di esporre le proprie innovazioni. Tra questi anche Matteo Dondeo, Direttore commerciale di Europipeline Equipment, che ha illustrato le potenzialità, in termini di sicurezza, tecnologia e sostenibilità, del nuovo macchinario ‘Performer 720’.