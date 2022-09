Danacol presenta “Ascolta il tuo cuore”, la grande campagna di prevenzione

Settembre 14, 2022

Danacol di Danone, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ha presentato la grande campagna di prevenzione dei rischi cardiovascolari intitolata “Ascolta il tuo cuore”, mirata a sensibilizzare gli italiani riguardo l’importanza di sottoporsi a check up periodici per controllare il colesterolo così come gli altri 7 fattori di rischio cardiovascolare. Fabrizio Gavelli, Presidente e AD Danone Italia e Grecia, il Professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma e Jordi Guitart Clermont, Direttore Marketing Danone Italia e Grecia, presentano gli aspetti fondamentali della campagna.