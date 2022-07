Luglio 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

La decisione di Daniel Craig di mettere fine al suo percorso nei panni di James Bond ha dato il via alle ricerche per il nuovo protagonista. I candidati non mancano. Tra gli attori più quotati per il ruolo del più famoso agente segreto ci sono Henry Cavill, Rege-Jean Page e Tom Hardy.