Dante, Gravina (Mic Musical): “Cina scelta per debutto tournée perchè molto attenta alla cultura”

25 Marzo 2025

“Tra tutti i mercati emergenti, quello della Cina è veramente molto attento alla cultura”. Pertanto “c’è stata l’opportunità di intraprendere questo percorso e crediamo che il punto di partenza per tutto il tour internazionale che stiamo programmando possa essere proprio la Cina, in un anno importante tra relazioni Italia-Cina, che avviene, appunto, quest’anno”. Sono le dichiarazioni di Francesco Gravina, produttore della Divina Commedia Opera Musical e presidente della Mic Musical, all’incontro con la stampa, presso la sede della Società Dante Alighieri a Roma, in cui è stata presentata la tournée in Cina de “La Divina Commedia Opera Musical”, l’acclamato kolossal teatrale prodotto da Mic International Company, che a partire dal 25 aprile 2025 farà il suo debutto in Cina, toccando 15 grandi città, tra cui Pechino, Shanghai e Hong Kong, in collaborazione con We Opera Studio Limited.