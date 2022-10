Ottobre 11, 2022

Invitata in qualità di esperta, Responsabile U.O.C. Neuropsichiatria Infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ha partecipato alla conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità nel nuovo farmaco di UCB a base di fenfluramina, indicato nel trattamento delle crisi epilettiche associate alla Sindrome di Dravet. Francesca Darra ne spiega il meccanismo d’azione e i risultati finora ottenuti nei pazienti che vengono trattati con questo nuovo farmaco.