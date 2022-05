David di Donatello, a Giovanna Ralli il premio alla carriera

Maggio 2, 2022

L’attrice: “Sono 70 anni di carriera, ho cominciato che avevo 13 anni a fare la comparsa a Cinecittà, prendevo il tram la mattina alle 5, tornavo alle 20. Ho cominciato e ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi sceneggiatori italiani, Age, Scarpelli, Amidei e Scola. Ho creato un personaggio romano straordinario. Ho fatto tantissimi film che ho amato. E sono così emozionata ad essere di fronte al Presidente Mattarella che è sempre stato interessato al mondo del cinema e dello spettacolo”.