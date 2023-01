Gennaio 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

La ripresa del campionato di calcio ha purtroppo riproposto i disservizi dei mesi scorsi della piattaforma di streaming Dazn. Udicon e Codacons chiedono interventi a tutela dei consumatori che stanno ricevendo un servizio non all’altezza. Il ministro per le imprese, Adolfo Urso, ha intanto convocato per il 12 gennaio un incontro con i vertici Dazn, alla presenza del ministro dello Sport Abodi e dei vertici della Lega Serie A.