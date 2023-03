Ddl Anziani, Bellucci: “Legge epocale approvata in 150 giorni”

Marzo 30, 2023

“Iniziative come questa dell’INPS danno l’opportunità di parlare ma poi di attuare quelle riforme strutturali di cui l’Italia ha bisogno. Un esempio è il ddl Anziani, una legge epocale per le politiche in favore della terza età che il governo è stato in grado di approvare in 150 giorni”, lo ha detto il Viceministro del ministero del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, a margine dell’evento organizzato dall’INPS dal titolo “Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno”, tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma.