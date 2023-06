Giugno 27, 2023

In occasione del 125esimo anniversario di fondazione dell’INPS a Matera un concerto che ha sottolineato “il cambiamento della società italiana”, ha detto Diego De Felice, direttore della comunicazione dell’Inps. Un concerto che ha avuto tra i suoi protagonisti anche alcuni dipendenti dell’Istituto.