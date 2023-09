De Lucia (Federazione Dragon Boat): con lo sport le donne operate di tumore al seno riacquistano gioia di vivere

Settembre 25, 2023

Peschiera del Garda (VR), sabato 23 settembre, seconda tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival edizione 2023. Due squadre di dragonesse, Pink Darsena del Garda di Bardolino e Associazione Remiera Peschiera, si sono sfidate in una amichevole nell’ambito di questa manifestazione sportiva e di sensibilizzazione dell’Istituto Nazionale di Ricerche Cardiovascolari e della Federazione Italiana Dragon Boat.

Antonio De Lucia, psicologo e presidente della Federazione, ha sottolineato la valenza importante che questo sport ha per il benessere psico-fisico delle donne operate di tumore al seno: “siamo qui per la seconda tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival e anche oggi, come sempre, quando si lavora con le donne operate di tumore al seno, abbiamo un livello di energia e di partecipazione incredibile. Questo è uno sport veramente in crescita, purtroppo da una parte, ma per fortuna dall’altra, perché invece di chiudersi dentro casa, magari stare al buio, sentirsi depresse, riacquistano la gioia di vivere, l’energia, di confrontarsi con se stesse e con le altre. Abbiamo visto oggi due equipaggi, quindi quaranta donne che si sono misurate non tanto in una gara, ma nel dimostrare quanto lo sport faccia bene al fisico e allo spirito, proprio nella settimana in cui lo sport è stato inserito nella Costituzione.

Oggi ci sentiamo all’interno non solo della Costituzione ma dell’essenza del valore dello sport. Quindi ben vengano manifestazioni come queste. Ovunque andiamo, c’è sempre gioia e voglia di vivere e di esprimersi. E questo è il Dragon Boat per le donne operate di tumore al seno.”