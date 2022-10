Ottobre 6, 2022

“È probabile – lo affidiamo agli sviluppi di ricerca che stiamo facendo – che il primo vertiporto in città potrebbe essere sul tetto della stazione Termini”. Così il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti, a margine dell’inaugurazione del primo vertiporto italiano a Fiumicino.