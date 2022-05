Maggio 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Via libera al decreto aiuti, un provvedimento da 14 miliardi di euro che sosterrà i redditi di 28 milioni di italiani. Previsto un bonus una tantum di 200 euro per lavoratori e pensionati con redditi fino ai 35mila euro, l’estensione di tre mesi del bonus sociale per le bollette di energia elettrica e gas, il taglio delle accise fino all’8 di luglio.