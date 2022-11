Novembre 11, 2022

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra le misure del Decreto aiuti quater approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Stanziati 9,1 miliardi contro il carobollette, annunciata anche la proroga al prezzo del gas per le famiglie fino al 10 gennaio. Tra le novità lìinnalzamento del tetto del contante a 5.000 euro, lo sblocco delle trivelle e una stretta sul superbonus.