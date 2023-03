Decreto bollette e sanità, cosa prevede: le misure

Marzo 29, 2023

Via libera al decreto bollette per il prossimo trimestre. Nel pacchetto sono previste misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia, ma anche interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate pari a 4,9 miliardi di euro.

Il Consiglio dei ministri ha anche approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo sul Codice degli appalti.

Non è arrivato, invece, il via libera al disegno di legge sulla concorrenza.