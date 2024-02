Decreto Milleproroghe, le novità

Febbraio 15, 2024

Your browser does not support the video tag.

Il decreto Milleproroghe approvato ieri in commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera approda in Aula per il voto lunedì. Il governo porrà la fiducia. Il dl passerà poi al Senato per una ratifica lampo, senza modifiche, mancando i tempi per la terza lettura a Montecitorio. Dalla rottamazione quater, ai mutui ai trattori: ecco le novità.