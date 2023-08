Decreto su caro voli, Ue chiede chiarezza

Agosto 10, 2023

“Non possiamo commentare le dichiarazioni di questa o quell’altra compagnia aerea. I servizi della Commissione Ue hanno contattato le autorità italiane e attendono di ricevere informazioni più dettagliate sul contenuto preciso della misura in questione”. Ad affermarlo è il portavoce della Commissione Ue nel corso del briefing ribadendo la posizione di Bruxelles trapelata ieri sulle misure contenute nel Dl Asset per far fronte al caro voli.

E’ di ieri l’attacco dell’ad di Ryanair Wilson: il governo italiano “non poteva né doveva intervenire. Il decreto, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi. Per questo l’Europa spazzerà via le norme italiane, colpevoli di interferire con il mercato”. Poi l’annuncio che la compagnia low cost irlandese ricorrerà alla Commissione Europea perché il decreto interferisce con il libero mercato “ed è illegittimo”.