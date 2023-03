Marzo 27, 2023

Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, interviene a margine della conferenza stampa che ha dato simbolicamente il via ai lavori per la realizzazione dei due grandi portali dell’installazione TheGate2023. Le due strutture metteranno in collegamento diretto le città, nominate Capitale Italiana della Cultura 2023.