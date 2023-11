Deloitte, al via 6° edizione Innovation Summit 2023 su impatto AI

Novembre 29, 2023

Nel pomeriggio di martedì 28 novembre si è svolto al MAXXI di Roma l’Innovation Summit 2023 di Deloitte, giunto alla 6° edizione, al fine di approfondire l’evoluzione e l’impatto dell’AI su cittadini, imprese e pianeta, riunendo in una tavola rotonda i più illustri rappresentanti della business community, delle istituzioni, del mondo dell’università e della ricerca.