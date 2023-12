Demografica: Ansuini (Banca d’Italia), “Agiamo nelle scuole per educazione finanziaria”

Dicembre 13, 2023

“La Banca di Italia agisce in vari ambiti ed è evidente che l’investimento nell’educazione finanziaria è di medio e lungo periodo. Nelle scuole agiamo con capillarità puntando a trasferire ai professori una competenza in tema di educazione finanziaria. Abbiamo visto che l’investimento nei giovani e nelle scuole è quello che produce effetti duratori nella popolazione”. Lo ha detto il direttore della comunicazione, tutela clientela e educazione finanziaria della Banca d’Italia, Paola Ansuini, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.