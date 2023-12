Demografica: Bernini (Confcommercio), “Welfare aziendale è in crescita, anche nelle pmi”

Dicembre 13, 2023

“Il welfare aziendale è in crescita, anche nelle pmi, spinto dalla crisi generata dalla pandemia e dall’inflazione. Guardiamo con interesse agli interventi previsti alla legge di bilancio di quest’anno, anche se previsti in via non strutturale”. Lo ha detto la responsabile del welfare, direzione centrale per le politiche del lavoro di Confcommercio, Laura Bernini, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.