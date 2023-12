Demografica: Bordignon, “Investire su lavoro giovanile e femminile per cambiare trend denatalità”

Dicembre 13, 2023

“Il tema della natalità si interseca in modo stretto con quello del lavoro, in particolare quello femminile e giovanile. Se riusciamo ad investire su questi due, riusciremo ad invertire il trend della denatalità. Serve più lavoro, servizi territoriali, welfare e maggiori risorse”. Lo ha detto il presidente del Forum della Associazioni Familiari, Adriano Bordignon, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione