Demografica: Insenga, “Il nostro è un progetto che crede nel futuro del Paese”

Dicembre 13, 2023

“Lavoro e welfare a misura di famiglia è il titolo scelto per il nuovo appuntamento di adnkronos demografica. Un progetto che crede nel futuro del Paese. Abbiamo individuato tre parole chiave per spiegare quello che stiamo facendo: la condivisione, il racconto e la verifica. ”. Lo ha detto il vicedirettore di Adnkronos, Fabio Insenga, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.