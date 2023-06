Demografica, Masia (EMG Different): “Da nostra indagine emerge forte calo demografico, non bastano migranti”

Giugno 27, 2023

“Abbiamo svolto un’indagine per Adnkronos davvero molto interessante. Da questa si evince che in Italia, oggi, c’è un elevato calo demografico e che anche i flussi migratori non siano in grado di combattere questa forte denatalità. Gli indicatori evidenziano che le donne mettono al mondo 1,24 figli in media, ma noi avremmo bisogno di una media pari a 2,1”. Così l’Amministratore Delegato di EMG Different, Fabrizio Masia, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.