Demografica: Ruggiero (Edenred), “Nuova legge bilancio stabilizza cifre fringe benefit”

Dicembre 13, 2023

“La nuova legge di bilancio porta una bella innovazione perché stabilizza delle cifre di fringe benefit più alte. Un passo in avanti per stabilizzare i prossimi anni. Il welfare aziendale è oggi utilizzato da tante aziende. L’opportunità è avere le pmi a bordo, attraverso una semplificazione normativa”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Edenred, Fabrizio Ruggiero, a margine dell’evento promosso per il progetto Demografica e tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione.