Demografica, un confronto su lavoro e welfare per la famiglia e la natalità

Dicembre 14, 2023

Lavoro e welfare a misura di famiglia. Questo il tema al centro dell’evento organizzato dall’Adnkronos per il progetto Demografica, che si è tenuto presso il Palazzo dell’Informazione a Roma. Un’iniziativa che ha visto confrontarsi numerosi esponenti politici, della società civile e del mondo aziendale, sulle politiche pubbliche e il welfare aziendale, ma anche sull’educazione finanziaria intesa come strumento fondamentale per raggiungere l’autonomia necessaria a progettare il futuro.