Denatalità, la sfida culturale: presentata a Roma la ricerca della Fondazione Magna Grecia

10 Giugno 2025

Nella cornice della Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la Fondazione Magna Grecia ha acceso i riflettori su un’emergenza demografica che riguarda tutti: la denatalità. Con la partecipazione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, è stata presentata una ricerca condotta insieme all’Università di Salerno che evidenzia come, per i giovani italiani, fare figli non sia più una scelta dettata solo da condizioni economiche sfavorevoli, ma soprattutto da fattori culturali, relazionali e sociali.