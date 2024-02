Dengue, controlli in porti e aeroporti

Febbraio 15, 2024

Controlli in porti e aeroporti per la Dengue dopo la circolare messa a punto dall’Ufficio 3 (Coordinamento Usmaf-Sans) del ministero della Salute con cui “si invitano gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf-Sasn) a innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia o dove è presente Aedes aegypti”.