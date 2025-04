Design, Frega (Philip Morris Italia): “Presenza a Mdw ha aiutato a far crescere riconoscibilità brand”

8 Aprile 2025

“In questi anni Iqos ha visto crescere la riconoscibilità del brand in Italia, di pari passo con la nostra presenza alla Milano Design Week. Forse, parte del successo di Iqos è legato anche a ciò che abbiamo fatto in questi anni in questo luogo”. Parole di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, alla presentazione di ‘Curious X: sensorium piazza’, l’installazione firmata Seletti con la quale Iqos celebra, in occasione della Milano Design Week, la sua crescente community, giunta a contare oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Con questo progetto, Iqos lancia anche la campagna 2025 ‘Iqos Curious X’ e annuncia la sua collaborazione con l’iconico brand di design, dalla quale nascerà anche un nuovo dispositivo il cui lancio è fissato per l’autunno 2025.