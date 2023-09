Design Innovation Award, Cragnotti (Emea): “Orgogliosi, Italia patria del Design”

Settembre 25, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Siamo particolarmente orgogliosi perché è un premio che ci viene dato in Italia, la patria del design ed è un premio per l’innovazione che da sempre è dove Prestige investe per realizzare prodotti vincenti sul mercato”. Parole cariche di emozione quelle di Andrea Cragnotti, direttore commerciale di Emea – Jeanneau Prestige, vincitore del premio della quarta edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento dedicato alle eccellenze merceologiche del settore nautico che dal 2020 mette in risalto innovazione, design e sostenibilità. 10 le categorie premiate venerdì 22 settembre al palazzo della Borsa di Genova, in occasione del 63° Salone Nautico.