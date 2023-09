Design Innovation Award, Migliorini (Azimut): “Premio rappresenta raggiungimento percorso”

Settembre 26, 2023

“Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo premio perché rappresenta il raggiungimento di un percorso intrapreso, ormai vent’anni fa, una lunga strada verso la sostenibilità e un approccio concreto e diretto per il nostro cantiere”. A dirlo, Jad Zakkak Migliorini, European Head of Sales and Delivery Operations Azimut, vincitore del premio della quarta edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento dedicato alle eccellenze merceologiche del settore nautico che dal 2020 premia le novità del Salone Nautico di Genova. 10 i riconoscimenti consegnati venerdì 22 settembre nella Sala delle Grida al Palazzo della Borsa a Genova.