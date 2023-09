Design Innovation Award, Pichelli (Honda Motor): “Garantire miglior esperienza nautica a clienti finale”

Settembre 25, 2023

“Sono molto contento perché il motore merita davvero questo premio in quanto è unico nel settore dei 350 cavalli per innovazioni tecnologiche sul motore, garantendo la miglior esperienza nautica al cliente finale”. Lo ha dichiarato Francesco Pichelli, Sales Manager di Honda Motor Europe Italia settore Marine Department, vincitore del premio dell’edizione 2023 del Design Innovation Award, il riconoscimento dedicato alle eccellenze merceologiche del settore nautico, giunto alla quarta edizione, che premia le novità del 63° Salone Nautico di Genova. 10 i riconoscimenti consegnati venerdì 22 settembre al Palazzo della Borsa a Genova.