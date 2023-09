Design Innovation Award, Zuccon (Zuccon International Project): “Spazio ad eccellenza, dedizione e passione”

Settembre 25, 2023

“È una grande soddisfazione perché si tratta di uno studio di design italiano storico, per cui non c’è altro che l’eccellenza, la dedizione e la passione per il lavoro di aziende e progettisti italiani e questo è un aspetto fondamentale”. Sono le parole di Bernardo Zuccon, Chief Architect di Zuccon International Project, vincitore del premio della quarta edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento dedicato alle eccellenze merceologiche del settore nautico che dal 2020 premia le novità del Salone Nautico di Genova. 10 i riconoscimenti consegnati venerdì 22 settembre nella Sala delle Grida al Palazzo della Borsa a Genova.