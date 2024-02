Detrazioni familiari a carico, come fare

Febbraio 10, 2024

Your browser does not support the video tag.

I pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono tenuti a presentare ogni anno all’Inps, nella qualità di sostituto di imposta, apposita dichiarazione che attesti la sussistenza di alcuni requisiti. Lo ricorda l’Inps che spiega come fare.