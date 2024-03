Di Blasio ( ADSPMAS- Porti di Venezia e Chioggia): “Conflitto Ucraina, impatto su scambi ma porti veneti in prima linea per la ricostruzione”

25 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il conflitto in Ucraina ha impattato sui porti veneti. In particolare, da Mariupol abbiamo sempre importato materiale siderurgico. Inizialmente Venezia ha visto calo dei traffici per difficoltà di approvvigionamento e in parallelo per contrazione della domanda. Grazie a Governo, oggi insieme a Interporto di Verona e porto di Trieste siamo in prima linea nella ricostruzione del paese e nella creazione di un interporto per diventare partner nelle attività logistico – portuali”.