Luglio 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Purtroppo in Italia non siamo famosi per il fair play. Secondo me non è che non abbiamo persone che trasmettono questi valori, è che non lo diciamo. Fa più notizia uno che si è preso a parolacce o si è menato piuttosto che uno che ha dimostrato fair play al proprio compagno”