Novembre 10, 2022

Tommaso Di Giovanni, Vice President Global Communication di Philip Morris International, presente alla conferenza stampa di presentazione di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato del portafoglio di prodotti senza combustione di Philip Morris International, sottolinea l’importanza fondamentale del dialogo tra tutte le parti coinvolte affinché si possa arrivare ad un futuro senza fumo.