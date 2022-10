Ottobre 6, 2022

“Oggi abbiamo dimostrato che il futuro è dietro l’angolo, si parte da Roma per arrivare ovunque. Questa rivoluzione ha un’evoluzione geometrica e non aritmetica, una giornata come oggi richiamerà altri investitori rispetto a un prodotto che potrà garantire un business anche nel tempo abbastanza vicino. Quindi si supera uno scetticismo che fino a oggi pervadeva questo sistema”. Così il presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma, commenta il primo test di volo dell’aerotaxi Volocopter a Fiumicino.