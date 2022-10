Ottobre 10, 2022

“L’obiettivo che Fand si pone è quello di poter avere per tutte le persone con diabete in Italia lo stesso livello ed equità di accesso alle cure e una educazione sanitaria e terapeutica uniforme su tutto il territorio nazionale”. Così Emilio Augusto Benini, presidente Fand – Associazione nazionale diabetici, a margine del convegno per il quarantennale di attività della Fand in Italia.