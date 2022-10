Ottobre 10, 2022

“Con il Covid abbiamo notato un aumento molto importante, nel 2020 e nel 2021, della chetoacidosi diabetica nei bambini.” Lo afferma il dottor Valentino Cherubini, Direttore SOD Diabetologia Pediatrica Azienda ospedaliera universitaria Marche, parlando a margine del convegno per i primi quarant’anni della Fand, l’Associazione nazionale diabetici.