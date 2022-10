Ottobre 19, 2022

Per le sue caratteristiche innovative e il significativo contributo al miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete, il Prix Galien – uno dei più prestigiosi riconoscimenti per l’innovazione dei farmaci e dei dispositivi medici – va al nuovo sistema di monitoraggio in continuo del glucosio FreeStyle Libre 3 di Abbott.