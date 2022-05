Maggio 24, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’Agenzia delle Entrate comunica che è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata del 2022. Si potranno scaricare online i modelli predisposti dal Fisco in base alle informazioni in suo possesso. Dal 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo a modifiche e integrazioni. La scadenza per le dichiarazioni dei redditi è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web.