Didattica, Scarpa: “Nuovo corso di laurea può offrire molteplici sbocchi occupazionali”

15 Luglio 2024

“Nel corso di laurea in “Ingegneria per le energie rinnovabili in ambienti costieri”, gli studenti e le studentesse si troveranno con un grande bagaglio di informazioni e di strumenti atti a guidarli in vari percorsi professionali. Ad esempio, potranno andare a lavorare in municipalizzate oppure in grandi aziende del settore, nonché condurre gruppi di sviluppo e ricerca all’interno di queste stesse”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos, Massimiliano Scarpa, docente Iuav laurea magistrale Renewable Energy Engineering in Coastal Environment, in occasione della giornata di presentazione della nuova offerta didattica dell’Università Iuav di Venezia, unico ateneo in Italia interamente dedicato all’insegnamento e alla ricerca nel campo delle discipline progettuali, che ha introdotto due nuovi corsi di laurea magistrale e un nuovo percorso (tutti della durata di 2 anni), per tre aree tematiche: energia, trasporti e pianificazione del mare.