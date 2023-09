Difensore civico, Oliviero: “Organi di garanzia sono riferimento per i cittadini”

Settembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Gli organi di garanzia possono essere un riferimento certo per tante questioni che la pubblica amministrazione trascura a favore dei cittadini, soprattutto in merito al diritto alla salute”. Così Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania, a margine dell’evento di presentazione della Conferenza dei Difensori civici mondiali, prevista a Roma dal 21 al 22 settembre 2023 per promuovere la collaborazione internazionale e lo scambio di buone pratiche, al fine di tutelare i diritti dei cittadini e garantire una governance trasparente ed equa.