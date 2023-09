Difensore civico, Rocca: “Stimolo per l’amministrazione a migliorare”

Settembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il ruolo del difensore civico è anche uno stimolo per le amministrazioni a fare meglio, non è soltanto quello di dare risposta alle istanze che arrivano dai cittadini”. A dirlo Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, a margine dell’evento di presentazione della Conferenza dei Difensori civici mondiali, prevista a Roma dal 21 al 22 settembre 2023 per promuovere la collaborazione internazionale e lo scambio di buone pratiche tra Difensori civici di tutto il mondo, al fine di tutelare i diritti dei cittadini e garantire una governance trasparente ed equa.