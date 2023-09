Settembre 18, 2023

Si svolgerà a Roma il 21 e 22 settembre la Conferenza dei difensori civici mondiali, un’occasione per far conoscere ai cittadini la figura del difensore civico e per promuovere la collaborazione internazionale e lo scambio di buone pratiche al fine di tutelare i diritti dei cittadini e garantire una governance trasparente ed equa.