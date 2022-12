Dicembre 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

Visita del ministro della Difesa, Guido Crosetto ai militari italiani dei contingenti impegnati all’estero. Due giorni in cui, in occasione delle festività natalizie, si recherà in Ungheria, Romania e Bulgaria. “Ho scelto di venire qui, sul Fianco Est, perché in questo momento è il fronte più critico che ha segnato e segnerà la nostra vita” ha detto il ministro, arrivato in Ungheria, sottolineando l’importante contributo che l’Italia sta fornendo in ambito Nato a supporto dell’Ucraina.